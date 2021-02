Debido a que los centros de salud y hospitales están dedicados a atender la pandemia de COVID-19, el conductor del programa ‘El Reventonzo de la Chola’, Ernesto Pimentel hizo un llamado al Ministerio de Salud para que no dejen de atender y brindar los medicamentos a las personas que padecen de VIH.

El conductor de televisión mostró su preocupación por “las otras víctimas” de la pandemia del nuevo coronavirus, quienes no han podido recibir sus medicinas para tratar enfermedades crónicas.

“Cuando contamos los que mueren por COVID-19, no debemos olvidarnos de las otras víctimas de la pandemia que son las personas que no van a su rehabilitación, las personas que no reciben sus terapias. La gente que con miedo tiene que ir a dializarse… El gran temor que siento es por los miles de peruanos que no les han llegado los medicamentos de VIH en el Perú. Ellos me asustan”, dijo Ernesto Pimentel al grupo El Comercio.

“Yo les escribo, trato de ubicar qué instituciones atienden. Hago un llamado al Ministerio de Salud para que la medicina sea oportuna y les llegue a todos. Hay gente que le cambian sus esquemas simplemente porque el Estado no los tiene previstos. No nos olvidemos de la otra pandemia de salud... El acceso a medicamentos es vida y no me refiero solo al VIH, sino otros temas de salud”, añadió el artista.

También solicitó que las personas actúen con respeto por las personas que están dando su vida para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Sin embargo, solicitó que el Estado tenga una respuesta informada para dar acceso a “medicamentos a la gente que tiene diabetes, hipertensión, cáncer. Hay otras víctimas del Covid-19, que son aquellas que no han podido recibir atención oportuna, necesaria o urgente producto de esta pandemia”, dijo.

