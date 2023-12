Erick Elera se refirió al capítulo final de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, el que su personaje, Joel Gonzáles, abandona en el altar a su novia Paty, interpretada por Melissa Paredes. El actor elogió el trabajo de su compañera y la consideró una muy buena profesional.

En declaraciones para el programa ‘Estás En Todas’, el actor comentó que la decisión de su personaje le dio un giro interesante a la trama, pues todos esperaban que se casara finalmente. “No es la manera, hubiera sido maduro si tomaba la decisión de no casarse antes de llegar al altar, pero creo que ahí en vez de decir ‘sí’ y quizá fregarse la vida y a Paty, opta por decir ‘no, no me puedo casar contigo’” , dijo.

Además, señaló que Joel Gonzáles está madurando y eso podría traer nuevos detalles en el desarrollo de su personaje. “Me parece que el próximo año se viene algo más interesante para Joel, quizá viene un cambio por ese lado” , agregó.

Finalmente, el actor elogió el trabajo de su compañera Melissa Paredes, quien le dio vida a Paty durante la reciente temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Melissa muy bien, muy profesional, buena compañera, buena amiga, muy graciosa también. Hizo un buen trabajo pero solo los guionistas saben lo que va pasar con la historia” , concluyó.





