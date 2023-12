Karime Scander, conocida por su papel como Alessia Montalván en “Al fondo hay sitio”, compartió detalles sobre la impactante escena final de la temporada en la que su personaje es acuchillada por Benjamín.

En una entrevista para el programa “Estás en Todas”, la actriz reveló la intensidad de las emociones durante la grabación de esta escena. Aunque se marcaron las acciones previamente, Scander se quebró tras grabar el último capítulo de la serie.

“Es la primera vez que grabo una escena en la que me muero, o me pasa algo... ver la cara de todos tan desesperados, tratando de cogerme, yo veía de abajo y te juro que pensaba que me estaba muriendo, qué está pasando, ¿es real?” , dijo.

Además, Scander compartió que la producción de “Al fondo hay sitio” usó un cuchillo de metal, pero tomó todas las medidas para garantizar su seguridad durante la escena.

“Me pusieron un cuero porque el cuchillo sí es de metal entonces por la fuerza con la que golpean puede hacerme daño... Vasco lindo, se moría de miedo porque igual es un metal, me estaba acuchillando” , concluyó.





