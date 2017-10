Emma Thompson rechazó una cita con Donald Trump y ahora lo lamenta [VIDEO]

¡Para no creerlo! Emma Thompson rechazó una cita con Donald Trump hace 20 años, y ahora lo lamenta. ¿Por qué? La actriz contó en una reciente aparición televisiva que este hecho pudo haber “cambiado la historia”.

La ganadora del Oscar se encontraba como invitada en 'The Graham Norton Show', y decidió hablar por primera vez de una situación nada conocida para sus fanáticos.

“Estaba en mi tráiler y el teléfono sonó. Era la primera vez que lo hacía. De hecho, pensaba que estaba malogrado”, relató Thompson, riéndose de este momento.

“Cuando lo descolgué, al otro lado de la línea respondió Donald Trump. En un primer momento pensaba que me estaban gastando una broma, así que lo mandé a la m**rda. Me dijo que quedara con él en uno de sus apartamentos y que incluso podíamos cenar. Me quedé sin palabras”, recordó.

“Le dije que ya lo llamaría, aunque nunca lo hice. Y en cierto modo ahora me arrepiento de no haberlo hecho porque habría tenido la oportunidad de tocarle el pelo y saber la verdad sobre ese peinado", bromeó.

"Igual si hubiéramos quedado ahora no sería presidente. ¡Pude haber cambiado el curso de la historia!”, dijo finalmente, al mencionar que el magnate tal vez no sería el actual mandatario estadounidense.

Como se recuerda, durante 1997, la actriz se encontraba soltera pues había terminado su matrimonio con el actor Kenneth Branagh, y Trump aún estaba casado con Marla Maples, su segunda esposa, aunque ellos estaban separados.