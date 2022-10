Dalia Durán se convirtió en la nueva eliminada de “El Gran Show”. La cubana se tuvo que despedir de la pista de baile al no superar los votos de Manuel Cappillo, mejor conocido como el ‘Dr. Cappillo’.

La cubana tuvo palabras de despedida para el público que confió en ella y para la conductora Gisela Valcárcel antes de dejar la competencia.

“Solo quiero decir muchas gracias a cada persona que se tomó el tiempo para darme su voto y gracias a las mamitas del nido de mis hijos que han venido a apoyarme. Al jurado gracias por cada uno de sus argumentos, eso a mí me da más fuerza para seguir luchando”, expresó.

“Gisela a ti muchas gracias. Me llevo lo mejor de esta pista”, añadió la madre de los hijos del cantante John Kelvin.

Dalia Durán y el Dr. Cappillo quedaron sentenciados en la gala pasada y tuvieron que demostrar en la pista de baile la razón de quedarse en el programa. Lamentablemente la cubana no pudo estar a la altura y fue eliminada del certamen, a pesar de que se consultó al jurado de usar un ‘salvavidas’ éste optó por no utilizarla. (Fuente: América TV)

Por su parte, Gisela Valcárcel también tuvo palabras de despedida para Dalia Durán, a quien considera una madre luchadora.

“Su historia personal me conmueve y me hace aplaudir su trabajo diario por mejorar, como tú o yo lo hacemos. Como cualquier mujer que se valora. Ella no está en su tierra, pero aún así sigue trabajando alejada de la familia que le podría ayudar. Me da pena que se vaya y quiero agradecerte personalmente, pero el público ha decidido eso”, comentó ‘La Señito’.

De esta forma Dalia Durán se convirtió en la segunda eliminada de “El Gran Show”. El primero fue Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’.