Milena Zárate y Edwin Sierra resolverán sus diferencias en los tribunales. La colombiana confirmó este lunes 2 de octubre que el comediante la demandó y le exige el pago de 105 mil soles por mencionarlo.

La empresaria se presentó en ‘América Hoy’ para expresar su indignación y no dudó en cuestionar al cómico por iniciar acciones legales en su contra en lugar de preocuparse por el bienestar de su única hija.

“105 mil soles (me exige), me demanda por tocar su nombre y tocar el nombre de la señorita con la que está (Pilar Gasca). Tiene tiempo para ir a una notaría, pero no para llamar, no seas tan miserable”, arremetió Milena, quien hace algunas semanas estuvo en dimes y diretes con ambos personajes.

Según explicó, Edwin Sierra la habría demandado por aparecer en varios programas cuestionando su relación con la modelo Pilar Gasca.

No asistió a la primera comunión de su hija:

Milena Zárate arremetió contra Edwin Sierra por no asistir en la primera comunión de su hija de diez años. Según contó entre lágrimas, tuvo que llamar al abuelo de su niña para no aparecer solas en las fotos.

“Penoso, mi gordita hubo un momento que me dijo ‘mi papá no va a venir, cierto’. Yo siempre tengo una justificación, pero en ese momento, me quedé callada porque no entiendo. Nunca he rogado el amor hacia mi bebé, es penoso porque un hijo no debe rogar. Desde que empezó el colegio se empezaron a preparar, él estuvo al tanto de todo. Está no habido desde hace tiempito, no hablamos, pero sí le he mandado mensajes”, explicó la emprendedora.