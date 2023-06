La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, durante el descanso de una grabación, conversó sobre su último nieto. Ella se mostró muy feliz con la llegada de este nuevo miembro de su familia, incluso se animó a describir al pequeño.

“Tiene los ojos azules como su abuelo. Lindo es, es un muñeco. Es mi último nieto, los demás están grandes”, expresó la mamá del jugador.

También dijo que no pudo quedarse más tiempo con ellos, en Argentina, pues hacía mucho frío.

Sobre la pareja de su hijo, Ana Paula Consorte, parece que se están empezando a conocer y que todo iría bien entre ella: “Todo bien, la chica me ha atendido bien. Hemos conversado, pero no me entiende mucho porque yo hablo portugues y yo hablo... no nos entendimos mucho”, aseguró.

