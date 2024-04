Tras la muerte de la Muñequita Milly, toda la responsabilidad de su deceso apunta al doctor Víctor Barriga Fong, un médico que ya contaba con varias denuncias al momento de la lipoescultura que le realizó a la artista vernacular.

Sabiendo o no sobre las acusaciones en su contra, la folclórica se puso en manos de este cirujano confiando en su profesionalismo, el cual según los familiares de Milly no tuvo antes, durante y después de la operación.

Perú21 conversó con Marco Almerí, médico cardiólogo y experto en salud pública. El especialista nos explica cómo debió ser el protocolo en el caso de la Muñequita Milly.

Según el especialista, debido a la edad y a la falta de antecedentes médicos de la paciente, la intervención no debió presentar complicaciones.

“Ese tipo de cirugía (la lipoescultura) no tiene ninguna complicación porque se trata de una persona joven, que no tiene ningún factor de riesgo ni antecedentes patológicos y que además no reporta ninguna enfermedad crónica”.

“Se pudo haber hecho una cirugía absolutamente limpia . Manteniendo los protocolos establecidos de cómo se debe hacer este tipo de procedimientos, no tiene por qué haber algún tipo complicación que origine la muerte de la paciente”, explica el médico.

“El primer aviso de que acá había un problema es el dolor. La familia describe perfectamente bien el cuadro. Cuando el dolor va y vuelve, es claramente una complicación y hay que hacer una ecografía inmediatamente”, agrega.

Según lo narrado por los familiares de la artista, “parece que en la clínica no hay todas las condiciones como para poder dar soporte a un paciente que tiene complicaciones, tal es así que al final la han tenido que llevar a otra clínica”, apunta.

Almerí recuerda que la norma peruana señala que el responsable directo de lo que le ocurra al paciente es el médico que programó la cirugía y, “de acuerdo a lo que dice la familia, es el doctor Fong el que programó la cirugía, por lo tanto es su responsabilidad”.

Asegura que la muerte de la cantante folclórica se pudo haber evitado si se hubiera respetado el protocolo médico: “No se puede operar un miércoles y no ver al paciente hasta el domingo (...) Este tipo de complicaciones quirúrgicas ocurre 1 en 5 mil personas”.

“Una cirugía puede tener complicación, pero la pericia, la habilidad del médico que opera, hace que en la primera evolución ( a las seis horas) ya te das cuenta que algo no está bien, por eso es importante una evaluación post operatoria a las seis horas, a las 12 horas y luego a las 18 horas, eso está fijado, no es un capricho, así está establecido”, comenta.

“El médico que opera tiene que tocar la herida, ver que no esté infectada, que no haya fiebre, que la paciente no tenga dolor y que tenga los signos vitales estables. Eso ya está protocolizado y si se cumple esto, aún cuando ya hubiera una perforación intestinal, se puede reprogramar una cirugía pronta y la paciente no fallece. Además, es joven, respondería rápidamente”, añade.

La partida de Muñequita Milly deja un vacío en la industria musical sureña y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerla y disfrutar de su talento sobre el escenario. Sus melodías perdurarán como un legado de su pasión y dedicación por el arte.

