Pese a que Yahaira Plasencia dio a entender que había logrado resolver sus diferencias con Nicole Akari, la experta en moda desmintió a la salsera y contó que hasta el momento no le ha pagado la fuerte suma de dinero que le debe.

La asesora de imagen llegó al set del programa ‘América Hoy’ y fue consultada por sus líos con la salsera, y terminó sorprendiendo a los conductores al revelar que después de varios meses de hacer su denuncia pública, la ‘Reina del totó’ no se ha comunicado con ella.

“Yo respeto muchas cosas, pero mi paciencia tiene un límite (…) hasta ahora no veo el dinero que me debes, ni los aretes que me debes”, fue la fuerte advertencia de la modista.

Nicole Akari también contó que se reencontró con Yahaira Plasencia en un evento público, y aunque ella se acercó a saludarla, nunca volvió a comunicarse para solucionar su deuda.

“Estábamos toda la gente del canal en una reunión, en una fiesta, llegó con Jair, yo fui invitada de Peter y estuvimos ahí, se acercó a saludar a todas, me saludó (...) desde la fecha que pasó el problema hasta hoy, no veo ni 10 céntimos, ella está esperando a que yo la llame ¿Hello? Yo te hice el trabajo, te ayudé”, manifestó la asesora de imagen evidentemente indignada.





