Daniel Lazo volvió a arremeter contra la dueña del departamento en donde vive, Rocío Chávez, quien lo denunció públicamente por deberle más de 30 mil soles al no pagarle el alquiler del inmueble. Esta vez, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para revelar detalles sobre la polémica situación que vive.

El día de ayer, el cantante compartió un comunicado para anunciar que su abogado se contactó con el abogado de Rocío Chávez para poder resolver el problema de la deuda. Un seguidor le dijo que, de haber pagado lo que le correspondía, se ahorraba los problemas. En ese momento, el artista decidió hacer varias revelaciones sobre Rocío Chávez.

“Totalmente de acuerdo contigo, pero ella incumplió con el acuerdo que teníamos porque ella tenía que revisar el departamento porque hay filtraciones de agua en el techo”, comenzó diciendo.

Además, comentó que la mujer estaría incurriendo en un delito al no entregarle recibos cada vez que solía pagarle la mensualidad del alquiler. “Prometió mandar un técnico para que lo revise y jamás pasó lo tuve que hacer yo. Eso no lo dice la prensa, tampoco dice que ella está evadiendo impuestos porque por cada pago que le hago jamás me dio un recibo de arriendo y eso es un delito por evadir impuestos”, escribió.

Daniel Lazo arremete contra Rocío Chávez. (Imagen: Instagram/@daniel.lazo.oficial)

Por último, dejó entrever que le habría prestado dinero a la dueña del inmueble. “Tampoco dicen sobre los préstamos que le hice en varias ocasiones, tampoco cuentan el daño material y físico con el que estoy lidiando hasta ahora. Yo le mando información a la prensa pero para vender y para que sea más polémico lo editan a su forma y manera para provocarme y hacer que yo responda”, dijo finalmente.





