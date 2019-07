Cristian Zuárez es un hombre nuevo: 'No le tengo miedo a Laura Bozzo'

Cristian Zuárez, en conversación con el diario Trome, señaló que no tiene temor que Laura Bozzo reanudara la denuncia contra difamación contra él con la intención de provocar su expulsión de EE.UU.

En declaraciones al medio citado, el argentino indicó que se encuentra tranquilo en el país norteamericano, donde trabaja para un negocio familiar de su cuñado.

"Lo único que puedo decir es que me siento tranquilo, estoy de legal (en Estados Unidos) y me gano la vida honradamente como todo el mundo. Estoy echándole ganas al trabajo, es una empresa de mi cuñado, es un trabajo familiar y no pasará nada", precisó.

Al ser preguntado sobre si le tiene miedo a las amenazas de Bozzo, Zuárez dijo lo siguiente: "No. En lo absoluto. Estoy muy tranquilo y en unos días tendrán noticias".

Sobre la posibilidad de denunciar a Laura Bozzo por su participación en El Valor de la Verdad, donde aseguró que Suárez la chantajeaba y extorsionaba, el argentino ha preferido guardar silencio.