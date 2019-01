La contundente respuesta de Karen Schwarz a usuaria que la tildó de "full plástico" [FOTOS]

La animadora Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para revelar sus secreto sobre cómo se mantiene en forma con una hija.

En su cuenta de Instagram, la pareja de Ezio Oliva contó que las usuarias le preguntan frecuentemente con respecto a las estrías.

"Otras de las preguntas que me han hecho es: '¿Qué hiciste para que no te salgan estrías durante el embarazo?', y mi respuesta es: 'sí, me salieron'. Me bañé en aceite de coco durante todo mi embarazo, pero igual me salió", indicó la animadora.

"Mujeres de hoy, las estrías son parte de esta etapa tan linda, el embarazo. ¿Cómo las elimino? No se eliminan, pero se pueden atenuar solo las que aún tienen un color rojizo, las que son blancas son las más difíciles, esas son las mías. Si te vas a ir tapando por vergüenza a que se te vean, realmente le estás dando tanta importancia a unas rayitas que llegaron en una etapa hermosa. ¡Muéstralas con felicidad!", añadió.

De inmediato sus seguidores la felicitaron por sus palabras y le siguieron pidiendo tips de belleza.

CONTESTA A USUARIA

Una de las tantas usuarias le replicó con ánimos de ofenderla, pero Karen Schwarz no se quedó callada."Full plástico. Miren su antes, da miedo", le increpó una joven en Instagram.

"Querida, para hacerte una rinoplastia (operación a la nariz) no se necesita plástico. Y para mis bubbies se usó silicona. Saludos", respondió Karen y se ganó el apoyo de varios seguidores.

