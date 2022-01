Sheyla Rojas ya dejó todo lo malo que le pasó en el 2021 y está dispuesta a empezar de cero, lejos de Lima y felizmente enamorada, desde México. La modelo disfruta de las bromas que le hacen sus seguidores y esta vez hasta lo ha considerado como una cábala.

Los miles de seguidores de Sheyla Rojas hicieron un meme con el rostro de la influencer y un mensaje que la dejó marcada como un mujer interesada.

“Comparto esta Sheyla Rojas de la abundancia para que no me falte pasajes, paseos, plata, shopping y quién me deje coja”, dice el popular meme. Y lejos de molestarse, la rubia decidió repostear los mensajes de sus fans y desearles lo mejor para este 2022.

La modelo también prometió seguir compartiendo la nueva cábala que ha inspirado, y contó que se ha divertido mucho con la creatividad de sus fans.

Para demostrar que ella la pasa bien, Sheyla también se animó a compartir una fotografía donde se le ve tirada en el piso con una botella de champán, para dejar en claro que celebró hasta las últimas consecuencia la fiesta por Año Nuevo. Sin embargo, todo se trataría de una broma exagerada.

