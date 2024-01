Dilbert Aguilar, expareja de Claudia Portocarrero, ha preocupado a todos sus seguidores luego que se conociera que está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos por una fibrosis pulmonar.

Al respecto, la popular ‘Ñañita’ acudió al nosocomio para intentar conocer más detalles del grave estado de salud de su expareja, no obstante, no pudo obtener mayor información por lo que se encuentra mortificada.

“Sé que está en UCI, que está con una fibrosis y que está internado desde el día 19 (de enero). Fui a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal”, señaló al programa ‘Todo se filtra’ de Panamericana.

La exbailarina se mostró preocupada por el líder de la orquesta La Tribu, sin embargo, evitó dar algún tipo de información sobre la salud de su expareja.

“No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera”, dijo la exbailarina al recordar que tuvo una relación de más de 12 años con el artista.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: