El periodista Álamo Pérez-Luna trató de enamorar a la guapa modelo Claudia Abusada enviándole mensajes a su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Abusada no aceptó la propuesta de Álamo. "Yo no espero nada, solo tu amistad sincera, plena y abierta. Nada más. Tu cariño y tu amor surgirán solos… si es que surgen", tuiteó el periodista, que inmediatamente recibió una respuesta de la modelo: "¿Perdón? Ay, Álamo, mi corazón tiene dueño. ¡Discúlpame! Agradezco nuevamente tus deseos de querer ser mi amigo".

En vista que el conductor de ATV se vio sin motivos de tener una amistad puso: “¡Discúlpame a mí! Me dijeron otra cosa. Cuídate mucho y suerte. Cuando quieras conversar conmigo sabes cómo ubicarme. Todo bien. A mí también me gustaría ser tu amigo. Lo que no quiero es meterte en problemas con nadie. Eso era todo”.