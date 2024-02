Luego de dar sus descargos en ‘América Hoy’ por su doble infidelidad a Pamela Franco, Christian Domínguez reapareció en sus redes sociales junto a los integrantes de La Gran Orquesta Internacional para hacer un importante anuncio.

El exconductor de ‘América Hoy’ decidió dar la cara ante su ausencia en los shows de su agrupación en medio de su escandalosa ruptura con la cantante de cumbia, y anunció que continuará cumpliendo sus compromisos pese a la mediática situación que atraviesa en estos momentos.

“A todos los amigos empresarios, a todos los amigos promotores que han estado preocupados de que, al no asistir a los eventos, pensaron que no voy a estar, decirles que no, que voy a seguir laborando y eso empieza desde ya. Es un mensaje a la gente que nos sigue, así que nada”, sostuvo el artista luego de disculparse con su público.

Tras no estar presente en los eventos de la Gran Orquesta en Lima y Arequipa, Christian Domínguez confirmó así que continuará facturando y próximamente realizarán una gira por Europa con motivo de Fiestas Patrias.













