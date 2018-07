Christian Domínguez por juicio: "Si pretenden que le pase S/50 mil, eso no va a suceder"[VIDEO]

El cantante Christian Domínguez se mostró tranquilo luego de haber perdido el juicio por alimentos que le entabló Karla Tarazona .

El Tercer Juzgado de Paz Letrado de Chorrillos determinó que el cumbiambero deberá aumentar el monto de la pensión para el pequeño Valentino.



"Yo he sido demandado para que esté escrito en un papel y no en una conciliación verbal. Obviamente me tenía que ganar. Si yo hubiese ganado, sería para que yo no pague ni un solo centavo", indicó Christian Domínguez en ' América espectáculos' .



El cantante también manifestó que les dará el mismo monto a sus dos hijos, para no hacer ninguna diferencia.

Christian Domínguez se pronuncia tras perder juicio de manutención. (América Espectáculos)

"Le voy a dar lo mismo a un niño de dos años y a una niña de diez años. Si viéramos quién tiene más necesidades, tendría que darle más a mi hija, pero considero que los dos merecen lo mismo y me pongo en el lugar de la otra parte", indicó el cantante.



"Mis hijos siempre serán prioridad en el tema de la manutención... Si pretenden que yo le pase 50 mil soles, eso no va a suceder. De mil maneras se probará que eso no sucederá", finalizó el actor.