Como grandes amigos. Karla Tarazona, Christian Domínguez y Pamela Franco se dejaron ver por primera vez juntos durante la última edición del programa ‘Válgame’.

En el espacio televisivo se simuló una conferencia de prensa donde se les hizo una serie de preguntas a dichos invitados; en el turno de Karla Tarazona, la panelista Kathy Sheen no desaprovechó la oportunidad y le consultó si prefería a Isabel Acevedo o a Pamela Franco como compañera de su expareja.

Ante esta pregunta, Tarazona dijo “Creo que esa pregunta ni se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Pamela, soy una Pamelover”.

Por otro lado, el popular ‘Metiche’ (Kurt Villavicencio) le preguntó a la integrante de Alma Bella, si es que el cantante de cumbia ya conocía su departamento.

“Si conoce porque lo invité a almorzar”, señaló una Pamela tímida.

Janet Barboza, también conductora del espacio le preguntó a la bailarina si es que le gustaría que Domínguez le regale una mascota, haciendo alusión al perrito que le entregó a su expareja Isabel Acevedo, a lo cual la también cantante respondió: “Perros no me gustan mucho, ya he tenido”.