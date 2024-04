Christian Domínguez y Karla Tarazona se encuentran en medio del ojo público luego de conocerse que viajaron juntos a Huaral para ser parte de un quinceañero, un acercamiento que continúa alimentando los rumores de una reconciliación.

Ante el anuncio de Magaly Medina, quien mostrará imágenes sobre su comentado viaje con su expareja y su familia, el cantante de cumbia rompió su silencio y aclaró cuál es su vínculo con la conductora de ‘Préndete’.

“La gente está desesperada por preguntar cosas del futuro o pasado, estoy aburrido de responder cosas del futuro y pasado. Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer ya pasó. Yo sé que es lo que vende, pero no me interesa responder, lo que la gente pueda querer o no, a algunos les parecerá o no, la verdad, voy a enfocarme en el hoy, mañana no sé qué haré”, sostuvo el artista a Trome.









En otro momento, el exconductor de ‘América Hoy’ negó que se haya hospedado en el mismo lugar que Karla Tarazona, y contó que este evento fue de un familiar de la locutora de radio y su orquesta estaba contratada.

“Karla es madrina de la quinceañera, ella asistió con mis hijos y con su familia. (…) Fue un quinceañero bastante grande, con otras orquestas. Yo fui a trabajar”, sostuvo el artista, negando así un ‘remember’ con su expareja.

“El quinceañero acabó a las seis de la mañana y el día sábado me regreso horas después porque tenía que trabajar en Lima. Si a eso le llaman pasar un fin de semana en familia, ya pues, que vean la nota y sigan especulando. Nosotros estamos hostigados de ese tema”, sentenció Christian Domínguez, poniendo fin así a las especulaciones sobre su situación sentimental.





Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Foto: Difusión)





