Contó toda su verdad. Isabel Acevedo pudo ser entrevistada por un conocido programa televisivo, donde fue consultada por su relación con Christian Domínguez y las acusaciones de 'robamaridos' que tiene en su contra. La bailarina argumentó la decisión del por qué es la pareja del cantante de cumbia y presentó su 'nido de amor'.​

En un principio, Acevedo aseguró que nunca pensó quedarse con Domínguez ya que sabía su pasado amoroso y le generaba mucho miedo. Asimismo, también comentó que quizá el problema fue apresurar la relación y confirmarla al poco tiempo.

"Por la parte de Christian no empezó de una manera limpia. Porque de repente a mí me decía algunas cosas y a ella otras. No sabemos cómo es esa historia. Él no manejó las cosas bien en su momento. Y no solo lo de nosotros, sino también lo anterior", agregó.

Respecto al calificativo de 'robamaridos' que la prensa y personas en general la han adjudicado, ella respondió que no le gusta que le digan así. "Para mí es un adjetivo súper fuerte. Yo también soy persona, soy mujer y no soy perfecta, cometo un montón de errores. Pero yo tampoco tengo la culpa de haberme enamorado", enfatizó.

La actual pareja del cantante de la Gran Orquesta Internacional aceptó que la presión mediática, muchas veces, fue un problema pues en reiteradas oportunidades intentó terminar la relación con Christian.

"Yo terminé con él como 7 veces. Yo quise tirar la toalla y le dije: ‘tú haz tu vida y yo hago mis cosas’. Pero él ha estado ahí conmigo. Yo tampoco esperé enamorarme de él. Es más, a veces digo: cómo quisiera retroceder el tiempo y de repente no haberlo conocido. En algún momento sí lo he pensado, especialmente por mi familia", puntualizó.

La popular 'Chabelita' y Christian Domínguez también presentaron su nuevo hogar, donde a primera vista, la bailarina adorna la sala con todos los regalos del cantante. Por su parte, el cantante explicó que se encuentra pasando un buen momento y que todos sus esfuerzos son para mejorar la relación.