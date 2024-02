Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta luego de brindar sus descargos en ‘América Hoy’ sobre su doble infidelidad a Pamela Franco con dos mujeres identificadas como Mary Moncada y Alexa Samamé, pero lejos de limpiar su imagen, el artista está siendo duramente criticado por sus declaraciones.

El cantante de cumbia se confesó con Ethel Pozo y Janet Barboza y no pudo evitar negar que próximamente podrían salir más mujeres a revelar públicamente haberse involucrado sentimentalmente con él.

“¿Hay más mujeres? ¿saldrán más mujeres asegurando que tuvieron un romance contigo?”, fue la pregunta de Janet Barboza que puso en aprietos al líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Esa pregunta me la hice varias veces, y yo digo, yo me he equivocado más de dos veces, me he equivocado muchas veces”, confesó el artista, confirmando así que no solo le falló dos veces a Pamela Franco.

Además, explicó por qué dejó abierta la posibilidad que más mujeres lo saquen al fresco y revelen haber tenido algo más que una amistad con él.

“Como dije, desde que yo recibo un mensaje y lo respondo, y si quieren llamarlo coqueteo, yo me he equivocado muchas veces, no solamente me he equivocado más por el hecho de que sea solo un encuentro (íntimo), es una equivocación desde que yo acepto el mensaje, desde que yo lo respondo, es una falta (de respeto)”, comentó Domínguez.









