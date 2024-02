Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, continúa disparando contra Pamela Franco y decidió desenmascararla en ‘Magaly TV: La Firme’ mostrando las evidencias que comprobarían que la cumbiambera sí conocía muy bien al futbolista.

En conversación con Magaly Medina, López contó que el último 31 de enero aprovechó que el futbolista había llegado ebrio a su casa y agarró su celular para revisar toda la información y se terminó enterando que el pelotero le hacía transferencias bancarias a la cantante de cumbia.

Pero eso no fue lo único que levantó suspicacias en ella, y es que, según la ‘Urraca’, el videoclip “Simplemente amigos” , interpretada por Pamela Franco, estaba en la lista de canciones más vistas de Christian Cueva en su cuenta de YouTube, otro de los motivos por los que López cree que entre ellos existió algo más que una amistad.

Fue en ese momento en que decidió llamar a la ex de Christian Domínguez para confrontarla por recibir dinero de un hombre casado. “Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (…) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles”, le reclama la esposa del ‘Aladino’ evidentemente indignada.

Por su parte, la exintegrante de Alma Bella no pudo responder la pregunta y solo atinó a hacerse la desentendida de las supuestas transferencias bancarias. “Ni se la verdad, escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él”, respondió.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: