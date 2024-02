La multiplicó por cero. El seleccionado nacional, Christian Cueva, se pronunció a través de su cuenta de Instagram tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien confirmó que ambos sí mantuvieron una relación extramatrimonial pese a su relación de 15 años con Pamela López.

Este es el extenso comunicado de Christian Cueva:

Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente, actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos.

Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón.

No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita.

Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar.

No hablaré más públicamente de este asunto y solamente intentaré proteger a mi familia de este daño que me tiene como protagonista y del que, como es imposible volver al pasado para no cometerlo, solo me queda intentar aliviar a la interna del grupo familiar que conformamos, lo que no por difícil debo dejar de buscar.

Se que estoy expuesto al comentario, al escarnio y al juicio público; pero se también que debo ser fuerte para poder mantener a mis hijos fuera de esta situación y para intentar aliviar el dolor de su madre, mi esposa, con quien me casé por un único motivo: amor.

Pido a Dios, públicamente, su perdón, sé que su amor y generosidad sin límites, me mostrarán el camino para corregir lo mal hecho. Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada.

Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy, a la vez recorriendo el camino que debo andar, para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui.

