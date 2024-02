Christian Cueva se enlazó este jueves con el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre su reciente escándalo de infidelidad y trató de explicar algunos momentos que sucedieron en su romance clandestino con Pamela Franco.

En ese sentido, el exfutbolista de Alianza Lima reveló por qué se quitaba su anillo de matrimonio cuando estaba en casa de la cantante, asegurando que lo hacía porque no quería que se malogre.

“Dicen que yo me quito el aro, yo no me quito el aro, yo soy casado y siempre voy a ser casado. ¿Por qué me quito el aro? porque a mí me gusta tocar el cajón, y al tocar el cajón se malogra el aro, porque ya me ha pasado y no quería que se malogre”, dijo.





Christian Cueva aclara polémico depósito de 280 soles a Pamela Franco: ¿Qué dijo?





En una entrevista concedida al programa ‘América Hoy’, el futbolista Christian Cueva abordó la controversia generada por el depósito de 280 soles a la cantante Pamela Franco.

Durante la entrevista, Cueva admitió que entró en un juego de palabras con Pamela Franco y le ofreció invitarle cervezas. Sin embargo, destacó que la cumbiambera no aceptó la oferta y le indicó que no era necesario.

“Entramos en un juego, quizás, en la llamada. (Le dije) Imagino que estás en una situación difícil por la que estás pasando. Bueno, yo estaba con unas amistades, en ese juego le dije, ‘te invito unas cervezas’. Erradamente, no soy quién para invitarle. Ella no me pasa nada, no me dice ‘sí, deposítame’. Me dice ‘no tienes por qué, tranquilo’. Cuando yo hago el depósito, no lo hago yo, sino un amigo mío”, contó el exseleccionado.





