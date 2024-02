María Pía Copello salió al frente para responderle a Christian Cueva, luego que el futbolista asegurara esta mañana que su entrevista en el programa ‘Mande quien mande’ fue ‘muy cortante’, por lo que no pudo expresar todo lo que tenía que decir.

A la conductora de ‘MQM’ no le gustó para nada las críticas del ‘Aladino’ y no dudó en arremeter en su contra frente a cámaras.

“Interrumpió nuestra pauta, lo dejamos hablar al aire y le hicimos las preguntas que creímos convenientes en ese momento. No hemos sido cortantes, le hemos hecho las preguntas necesarias, lo demás para nosotros ya es morbo”, dijo.

En ese sentido, María Pía instó a Christian Cueva a enfocarse en su familia luego que estallara su escándalo de infidelidad con Pamela Franco.

“Se le preguntó lo necesario, lo que creímos conveniente en ese momento, lo que además alcanzaba en la pauta, entonces yo no entiendo la queja. Ya hoy habló en ‘América Hoy’ y si quieres un consejo, que no me lo has pedido, no hables más, dedícate a recuperar tu nivel futbolístico que los hinchas queremos ver y dedícate a recuperar a tu familia. Si quieres hablar más porque te provoca de pronto, el lunes te esperamos aquí, seguimos preguntándote, nos parece innecesario”, puntualizó.





¿Qué dijo Christian Cueva?





El exjugador de Alianza Lima se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para dar sus descargos sobre su romance clandestino con Pamela Franco y otras figuras de la televisión, y criticó al programa de María Pía por no darle mayor espacio para defenderse.

“Primero que nada no debería estar en este tema de dar entrevista a un programa de espectáculos porque no es mi lugar (...) Quise hablar en otro programa, pero me sentí muy cortante conmigo, fue cortante ”, sostuvo el ‘Aladino’.





