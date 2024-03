La cantante Vanessa Soto, conocida como la ‘Chinita de la salsa’, rompió su silencio luego de ser víctima de un atentado el último viernes 22 de marzo, en el cual su novio César Ignacio Vásquez Flores perdió la vida.

La artista habló para el programa ‘Dilo Fuerte’ y no pudo evitar responder a las críticas por pedir su alta médica para asistir al velorio del suboficial de la Policía y cantarle la canción que tanto le gustaba antes de darle el último adiós.

“Mi pareja era mi manager, a él le encantaba que yo le cante ‘Manos amarillas’, ese era su tema preferido. Yo sí o sí tenía que ir al velorio porque le tenía que cantar, porque a él le encantaba ese tema. no me importa lo que piensen, nadie sabe el sufrimiento que yo siento, nadie sabe cómo me siento después de haber perdido al amor de mi vida, él era todo para mí”, dijo muy dolida.









En ese sentido, la artista dijo que luego de su recuperación, hablará públicamente sobre lo que pasó para evitar que algunas personas tergiversen la información de lo que realmente está viviendo.

“Después que yo salga de aquí, yo sí voy a dar mi manifestación a todos. Yo quiero que la gente sepa la verdad, porque hasta hay gente que está hablando tonterías en TikTok”, acotó la Chinita de la salsa.

La cantante también aseguró que nunca recibió algún tipo de amenazas en su contra, por lo que no entiende el móvil de este trágico suceso que terminó enlutando a toda su familia.

“No, no he recibido ninguna amenaza. No puedo creer que haya pasado esto. Tengo mochado el dedo medio. Uno han tratado de arreglarlo y el otro está mochado”, dijo la salsera para el programa de Lady Guillén.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: