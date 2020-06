La actriz peruana Stephanie Cayo fue blanco de críticas luego que un usuario de Twitter la acusara de haberlo discriminado cuando era mozo en una cadena de restaurantes. Según dijo, la también modelo le dio un trato con tono racista pues le pidió que no se acerque mucho e hizo gestos incómodos.

“Cuando era mesero en Chilis, me tocó atender a Stephanie Cayo y era alta racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca como de taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, se lee en la publicación del joven.

La actriz quien actualmente vive en Los Ángeles, se pronunció en su red social y aseguró que nunca ha sido racista y acusó al hombre de estar mintiendo.

“Hay racismo en todas partes y también hay muchas personas que gozan de menos privilegios por el solo color de su piel, estoy de acuerdo. Cualquiera puede inventarse cosas para hacer querer sentir mal a alguien, pero ¿con qué propósito?”, escribió Cayo, quien dejó en claro que por el color de su piel no había asegurado ningún trabajo.

Aseveró que ella nunca ha tratado mal a nadie y menos a alguien a quien no conoce. "Que me muestren un video donde yo alguna vez haya tratado mal a alguien y te creo. Quizás lo único que puedo decir es que las personas que me conocen saben que soy justa y amable”, retó la actriz peruana.

“Supongo que hay personas que prefieren inventarse cosas, luego juzgar rápidamente a una persona sólo por el hecho de hacerlo”, agregó Stephanie mientras seguía recibiendo ataques por parte de los usuarios de Twitter.

“Discriminar a alguien por el color de tu piel no tiene ni tendrá jamás ningún sentido”, resaltó. Y agregó: “Nuestra generación debe ser parte del cambio”.

