El actor Carlos Alcántara aseguró que no habrá una tercera parte de su exitosa película ¡Asu mare!, por lo que la historia que llevará al cine este 9 de abril sería la última.

Es más, 'Cachín' señaló que, de realizarse una nueva película, sería solo una ficción.

"Yo me animaría a decir que no habrá un ¡Asu mare! 3, y, en todo caso, si hay, no será sobre mi vida real", dijo. "Ya no sería mi historia. Lo siguiente, mi vida, mis hijos, es privado. Podemos hacer otra comedia romántica, algo de acción".

Asimismo, Carlos Alcántara adelantó que, tras el estreno de ¡Asu mare! 2 (9 de abril), se dedicará de lleno a su próximo proyecto, Lusers. "Después del estreno de esta película, empiezo las grabaciones de Lusers, una producción con Chile y Argentina", manifestó.

