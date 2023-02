El actor Carlos Alcántara busca cerrar la polémica que mantiene con su sobrino, el cómico Ricardo Mendoza, por su ausencia en la película “¡Asu Mare! Los amigos”, donde el popular ‘Cachín’ debuta como director.

Luego de ser consultado por las declaraciones del conductor de “Hablando Huevadas”, Alcántara dijo que no tiene sentido hablar de él porque no está y que le desea lo mejor, pero eso sí, dejó una vez más en claro el porqué de su ausencia.

“Acá está el elenco que tiene que estar, he sido claro, él no quiere estar acá y no está, su proyecto es más importante, que le vaya bien, pero no voy a entrar en dime que te diré, ya estoy viejo para eso”, dijo el reconocido actor.

“Que se dedique a lo suyo, que sea feliz, que gane la plata que tenga que ganar, que le dé prioridad a las cosas que le tenga que dar, pero acá no está”, remató.

Las palabras de Alcántara responden a unas declaraciones que Ricardo Mendoza hizo en su programa ‘Hablando Huevadas’ donde aseguró que la producción de “¡Asu Mare! Los amigos” lo excluyó del proyecto.

“Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, dijo Mendoza en uno de sus programas.

Además, Mendoza, quien en la película interpretaba a ‘Tarrón’, dijo en un video promocional de ‘Hablando Huevadas’ que le responderá “la verdad” a su tío en alguna de sus próximas presentaciones.