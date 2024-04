El cantante urbano Luc Celesta, de 22 años, presentó ‘Invisible’, su nuevo material audiovisual que lo coloca en un contexto futurista.

“Intento siempre hacer algo distinto que no es muy común ver. Me gusta sorprender con ideas nuevas y con conceptos que no siempre se tratan en la música urbana. Por eso el trabajo con el productor audiovisual Percy Céspedez quien ha dirigido mis dos primeros singles “El Final” y “Dilema” fue clave para lograrlo”, comentó el cantante y beatmaker.

Luc Celesta vive sus días en una constante búsqueda de sonido, creando letras frescas e ideando el concepto de cada lanzamiento. Muestra de ellos es “Invisible”, su más reciente lanzamiento. Se trata de una balada que nos habla sobre relaciones fallidas, cuando alguien quiere regresar, pero no es correspondido. “Es una situación con la que muchos nos sentimos identificados, ya sea porque nos ha pasado o lo hemos visto de cerca”, explicó el cantante.

“Me defino como alguien versátil. Me gusta adaptarme a distintos géneros musicales, pero lo urbano me ha acompañado desde que era niño. Me siento más cómodo con este género. Quiero contar mis experiencias, todo lo que he vivido y estoy viviendo, también lo que siento en estos momentos. Me gusta estar involucrado en todo el proceso porque esa es la forma en la que puedo transmitir mi esencia como artista. Mi objetivo es llegar a la cima”, sostuvo.

Este año, lanzará un cuarto y último video single de su album “Manifesto”, material que viene trabajando de forma incansable y que es una muestra de todo lo aprendido en los últimos años.





