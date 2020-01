El actor Bruno Ascenzo sorprendió a sus seguidores con una nostálgica fotografía en la que aparece con varios años menos, con una expresión desencajada y contando una de sus anécdotas inolvidables.

Según cuenta el también director, el momento fue capturado durante la primera vez que ingirió alcohol y cuando lucía varios kilos menos.

“Encontré la foto de mi primera borrachera. Nótese mi cara de juerga y mis brazos de pollo. Fue todo muy hermoso. Me metí al campamento vecino sin conocerles, pisé el carbón de la fogata en la arena y nunca más pude tomar Tampico. Recordar es volver a vivir”, es el texto que acompaña la imagen.

La foto ha generado diversas reacciones, desde risas hasta lamentos por no correr la misma suerte de Ascenso, de tener una evidencia de su experiencia.

“Pareces el chico de ‘The end of the fuc*** world’”, “parece un sticker de WhatsApp” y “suerte la tuya tienes un recuerdo de tu primera borrachera, yo no tuve tiempo de tomarme foto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

TENDENCIA DE FOTOS NOSTÁLGICAS

El actor no es el único que ha publicado fotos nostálgicas. Esto al parecer se ha vuelto una tendencia entre los artistas, y uno que también se ha sumado es el querido cantante Pedro Suárez Vértiz, quien recientemente compartió una fotografía del multitudinario concierto que tuvo hace 23 años.