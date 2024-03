Brunella Torpoco fue sorprendida y engreída de principio a fin en el programa ‘Salsa como Cancha’, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La cantante, quien está a puertas de dar a luz, confesó el sexo de su bebé y, además, le sugirió a Yahaira Plasencia que se una al club, aunque la ‘Patrona’ afirmó que no está preparada, pero le encantaría ser mamá.

La popular ‘Dura de la Salsa’, se mostró sumamente emocionada cuando le mencionaron a su bebé. “Es mi primera vez como mamá, siento los antojos y la emoción de tener a mi criatura en brazos. Se llamará Emiliano y me siento nerviosa, con muchos sentimientos encontrados en esta etapa de mi vida que la tomo como la mejor experiencia de mi vida”, sostuvo la artista.

La popular salsera comentó además que disfrutará mucho su etapa como madre, pero que eso no la alejará de los escenarios. Si bien le dará calidad de tiempo y vida a su nuevo engreído, lo real es que la música es lo suyo así que su ausencia será breve. “Hay que tomarnos tiempo para todo, yo creo que debemos vivir nuestras etapas en la vida a toda plenitud. La música es mi vida así que no me verán mucho tiempo ausente en los escenarios”, agregó.





“YAHA, ERES LA SIGUIENTE”





Otra de las grandes invitadas por el Día de la Mujer fue Yahaira Plasencia. La salsera se mostró ‘chocha’ con el momento que afronta Brunella. Si bien no está por ahora convertirse en madre, no lo descarta para más adelante. “Como toda mujer me encantaría ser mamá, pero son etapas y hoy me encuentro en crecer profesionalmente. Felicito a Brunella y de hecho la mejor dicha que tiene es vivir toda esta maravillosa etapa”.

Si bien la engreída de Sergio George se le corre a la maternidad fue Brunella que le sugirió que se animé. Si bien ahora está soltera, en cualquier momento la ‘Yaha’, nos podría sorprender. “Te deberías animar. Hay todo un proceso para ser mamá, pero es una etapa maravillosa”, sostuvo Brunella, desatando la risa de todos los presentes.

Cabe señalar que por el Día Internacional de la Mujer, también estuvieron presentes en ‘Salsa como Cancha’ de Radiomar, figuras como Paula Arias, lideresa de Son Tentación, Suu Rabanal y Cielo Torres.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.