Brunella Horna y su pareja, el excongresista Richard Acuña, asistieron el último viernes al concierto que ofreció Maluma en Pelousse del Jockey Club. Y para sorpresas de muchos, en el evento también estuvo presente el empresario Renzo Costa, quien es expareja de la conductora de “América Hoy”.

El conocido portal Instarándula publicó un video donde se observa a Brunella Horna y Richard Acuña disfrutando del show del colombiano en un box, mientras que el popular ‘rey de los cueros’ estaba en un box aledaño.

“Ayer en el concierto de Maluma, en un box Brunella con Richard y al lado, Renzo Costa”, fue el mensaje con el que la seguidora de Instarándula compartió el clip.

El periodista Samuel Suárez no dudó en comentar el encuentro entre la joven modelo y su expareja. “Uyyy ese encuentro habrá estado de candela jeje ¿Se habrán saludado a la distancia? Y le habrá dicho ya no me llames, ya no me busques, olvídate de mí”, fue lo que comentó el periodista de Instarándula.

Tanto Brunella Horna como Renzo Costa publicaron videos que confirmaron que estuvieron presentes en el concierto. A través de su storie de Instagram, la integrante de “América Hoy” compartió una foto en la que se lució al lado de su futuro esposo.

“Esperando a @maluma”, escribió sobre la imagen, también compartió un video de Maluma cantando su tema “Hawái”. Por su parte, Renzo Costa también publicó videos de Maluma cantando el mismo tema.

