Brunella Horna se confiesa: "A mi suegra le tengo miedo porque es bien estricta"

La modelo Brunella Horna ya tiene más de una año de relación con Richard Acuña y es consentida en la familia, pero tiene un gran temor: a la madre del congresista.

" A mi suegra le tengo miedo de verdad. Yo me siento bien derechita y como educadita cuando estoy con ella porque es bien estricta. Me sorprendí cuando ella puso esa foto. Ya no me dice nuera sino por mi nombre", contó la modelo a América Espectáculos.

Tras ser consultada si su suegra es celosa, Brunella Horna expresó: "Obviamente la comprendo, además, si yo soy celosa con mis hermanos imagínate con mis hijos. Ella cuida muchísimo a Richard y está bien, aunque me reclama un poco que Richard está muy flaco y que lo debo alimentar bien", agregó.

En otro momento, la empresaria desmintió los rumores de que Richard Acuña se hizo una cirugía para tener abdominales.

"Él entrena un montón, incluso se levanta desde las 5 de la mañana para hacer sus ejercicios. Cada vez que he querido entrenar con él, no he podido porque entrena muy fuerte", mencionó.