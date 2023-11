Belén Estévez y Leslie Shaw fueron las invitadas especiales en la última emisión del programa ‘América Hoy’, hasta donde llegaron para participar de diferentes secuencias. Mientras Leslie respondía a las recientes críticas que recibió, la bailarina la encaró por hablar sobre su expareja, Mario Hart.

Belén Estévez cuestionó a la cantante y también la criticó por haberlo tildado de ‘feo’. “¿Sigues enamorada? ¿En algún rincón de tu corazón hay amor? ¿Por qué le dijiste feo? Si era la persona que elegiste y te encantaba” , le preguntó Estévez.

Ante estos cuestionamientos, Leslie no dudó en defenderse, aclarando que no existe ningún sentimiento de amor hacia su expareja.

“ Hablo porque me preguntan. No hay amor, sino todo lo contrario. ¿Acaso es lindo? (Que sea mi expareja) no tiene nada que ver, es feo, es feo. Ni que fuera Brad Pitt” , respondió la intérprete de ‘Faldita’.