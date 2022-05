[Advertencia: Esta nota contiene varios spoilers sobre Star Wars: The Force Awakens, por lo que si aún no has visto la película es recomendable que no leas nada de lo escrito aquí].

Star Wars: The Force Awakens se estrenó alrededor del mundo y los comentarios no dejan de llegar. Los hay de todo tipo: quienes la aman, quienes la odian, quienes no terminan de entender qué vieron y quienes la cuestionan. Dentro de ese último grupo está Neil deGrasse Tyson.

El famoso astrofísico se dedicó a enviar una serie de tuits resaltando los errores científicos en la nueva entrega de la conocida saga. Entre esta serie de 'imprecisiones' que deGrasse Tyson detectó resaltan:

Las naves hacen el mismo sonido en el vacío espacial que en la atmósfera planetaria.

Si succionas la energía de una estrella a tu planeta, este último se vaporizaría.

La energía de una estrella podría destruir cien mil planetas, no solo uno.

12 parsecs (símbolo pc) no es una medida de tiempo, es una medida de distancia.

Estas aclaraciones pueden ser ignoradas por los fanáticos más acérrimos de la saga, porque finalmente alrededor de eso no gira la trama de Star Wars. Pero lo que no podrán dejar pasar es la crítica hacia BB-8, el nuevo y tierno androide que ha sido bautizado en peruano como 'bebocho':

De acuerdo con lo que señala el astrofísico, el androide tendría que haber tenido bastantes problemas para rodar en la arena, considerando que su superficie es totalmente lisa y es una esfera.

De acuerdo con TechInsider, la misma opinión tiene Brett Kennedy, un especialista en robótica de la NASA, quien considera que "en lo que se refiere a física, BB-8 no es muy coherente". Esto dado que el androide puede atascarse fácilmente en cualquier lugar.

En defensa del director, y de la película en sí, cabe aclarar que BB-8 funciona y — si bien no es un androide real — fue usado en las escenas de la película a control remoto para que los actores pudieran fácilmente interactuar con él.