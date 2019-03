Backstreet Boys en Viña: Brian Littrell y el problema de salud por la que su voz no es la misma

Brian Littrell, uno de los cantantes símbolo de los Backstreet Boys , sufrió una complicación en las cuerdas vocales en el 2011. La voz del boyband jamás volvería a sonar igual.

Los Backstreet Boys fueron los encargados de abrir el penúltimo día del festival de Viña del Mar. El recinto lució un lleno total durante la presentación de la banda norteamericana.

La agrupación hizo un repaso por lo mejor de su repertorio para el público de la Quinta Vergara. Backstreet Boys se hizo presente por primera vez en Viña del Mar hace 21 años.

Pero fue en Twitter que varias seguidoras de la banda indicaron que la voz de Brian Littrell no era la misma y que tenía algunas complicaciones para interpretar las canciones.

Brian Littrell sufrió algunasa problemas con su voz cuando salió de gira en conjunto con los New Kids On The Block en 2011. Los exámenes médicos arrojaron que el cantante de Backstreet Boys sufría de disfonía de tensión muscular. Esta enfermedad afecta la laringe y causa un uso inapropiado de la voz.

El cantante norteamericano pasó por momentos muy complicados cuando la banda grabó el disco "In A World Like This" en el 2013. En algunos documentales de la banda se puede ver a Brian Littrell siendo sometido terapia para mejorar sus cuerdas vocales.



