El pasado viernes 20 de abril, el productor y DJ Tim Bergling, más conocido como Avicii , fue encontrado muerto en un complejo hotelero en Omán , mientras se encontraba de vacaciones en este país de Medio Oriente .

Su publicista Diana Barón informó de la muerte del artista de 28 años a través de un comunicado en el que pedía que se respetara la "necesidad de privacidad de la familia" y afirmaba que no se harían más declaraciones. En dicho comunicado, sin embargo, no se reveló la causa de la muerte del DJ.

Este jueves, la revista 'Variety' recibió el comunicado de la familia del productor de 'Levels', donde agradecen el apoyo recibido tras la muerte de la estrella y escribieron de tal manera que se interpreta como si Avicii se habría suicidado. "Ya no tenía fuerzas para luchar, solo buscaba la paz", redactaron.

Este es el texto extraído y traducido del diario 'Variety'.

"Nuestro amado Tim era un buscador, un alma frágil y artística en busca de respuestas para preguntas existenciales.

Un perfeccionista que siempre daba lo mejor de sí que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó a extremo estrés.

Cuando cesó las giras quería encontrar un balance en la vida para ser feliz y capaz de hacer lo que más le gustaba: música.

Él realmente luchó con pensamientos sobre el significado, vida y felicidad.

Él ya no podía continuar.

Él quería encontrar paz.

Tim no estaba hecho para la maquinaria de negocios en la que se encontró, era un chico sensible que amaba a sus fans pero esquivaba los reflectores.

Tim, siempre serás amado y te extrañaremos con tristeza.

La persona que fuiste y tu música mantendrá viva tu memoria".

Tim Bergling era "un buscador", un alma artística "frágil" interesado en las cuestiones existenciales, un perfeccionista que trabajaba duro "a un ritmo que le llevó a tener muchísimo estrés", expone su familia en la publicación.

"No estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos", se observa en el comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado por siempre.