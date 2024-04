Nunca sabremos cuánto puede llegar a dañar a una persona los comentarios negativos sobre el físico. Este podría ser el caso de Flor Quispe Sucapuca, conocida como la Muñequita Milly, quien en los últimos meses, y tras dar a luz a su primer hijo, recibió constantes críticas por su aumento de peso.

“Ya no es muñequita”, “Se comió a la muñequita”, “Ya no es muñequita, es doña Milly”, “Le faltó tela para su vestido”, “Póngase a dieta”, “Ya no puede respirar”, fueron algunos de los crueles comentarios que le dejaban a la artista de 23 años en los videos que compartía en su cuenta de Tik Tok.

Mercedes Lucero, amiga cercana de la cantante, aseguró que estas palabras dañaron el autoestima de Milly, quien decidió someterse a una liposucción que terminó con su vida a causa de una presunta negligencia por parte de su médico tratando, el doctor Fong, quien ya cuenta con numerosas denuncias en su contra por mala praxis.

“En el caso de ella ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando subidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso. Cuando inició era delgadita y por eso le decían la ‘Muñequita Milly’”, reveló Lucero.

Además, contó que la intérprete era muy reservada con su vida personal, por lo que no habría informado a familiares y amigos sobre su decisión de someterse a una intervención para modificar la apariencia de su abdomen.

Más y más comentarios ofensivos:

Múltiples laceraciones intestinales

La cantante vernacular murió el 3 de abril a causa de una peritonitis, a consecuencia de múltiples laceraciones intestinales, según el informe de necropsia de Medicina Legal practicado a su cadáver.

A su vez, el cirujano plástico Víctor Barriga Fong es acusado por la familia de haberle perforado el intestino durante la liposucción realizada el 27 de marzo en la Clínica Santa Catalina, ubicada en La Victoria.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.