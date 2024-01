El Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta, organizado por la Alianza Francesa de Lima, se iniciará el próximo 6 de febrero con una nueva edición, que ofrece a los distintos públicos de la ciudad de Lima, una selección especial de espectáculos de Francia, España, Chile, Japón, Italia, Bélgica y Perú.

El espectáculo inaugural se realizará en el teatro NOS de San Isidro y estará a cargo de la compañía de danza de la coreógrafa Aina Alegre (directora del Centro coreográfico Nacional de Grenoble), con el espectáculo THIS IS NOT (an act of love & resistance), interpretado por 5 bailarinas y 4 músicas que invocan diferentes imaginarios en torno al aire, a través de la danza, la música y el ritmo de la palabra.









La programación del festival continúa en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima con el estreno de ‘Gente extraña sobre el adiós del este de Asia (prueba)’ (Japón), dirigido por el dramaturgo y director Yudai Kamisato e interpretado por la actriz peruana Macla Yamada. El público podrá disfrutar otras siete puestas en escena.

Una de las novedades de esta edición es la presentación de clases abiertas de danzas tradicionales peruanas y urbanas el 10, 17, 24 de febrero y 1 de marzo.

Cabe señalar que el festival será clausurado el sábado 2 de marzo a las 8: 00 p.m. en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima en Miraflores con el concierto de Flora Masato y Los Mirlos, la legendaria agrupación de cumbia amazónica peruana formada en la década de 1970.





