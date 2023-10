El influencer Antonio Tafur volvió a referirse sobre Milett Figueroa y, esta vez, criticó su participación en el reality argentino ‘Bailando’. El joven, conocido en la farándula por haber sido el mejor amigo de Rosángela Espinoza, se enlazó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y arremetió contra la bailarina.

“La mayoría de los participantes del reality no la pasan, no la pasan por diferentes razones, se está creyendo la diva del momento, le están reventando demasiado cuetes en Argentina y eso les incomoda a los participantes, es nueva, llega y empieza a armar esta incomodidad” , declaró.

En otro momento, el influencer aseguró que no fue invitado a los programas de espectáculos argentinos por ella y reveló que Martín Salwe, exbailarín de Milett, no estaba cómodo con la peruana.

“(Martín) No la pasaba, las palabras que fueron hacia Milett no fueron las más agradables. Me dijo que no la pasaba, que llegaba con aires de diva, lo más inalcanzable, que tenía el ego demasiado alto, que no la podía soportar” , finalizó.





