Marcelo Tinelli, conductor del reality ‘Bailando’, reaccionó al baile sensual entre Milett Figueroa y Martín Salwe, quienes acercaron sus rostros al término de su presentación en el reality argentino.

En ese momento, Tinelli intervino y le llamó la atención a Martín, a quien anteriormente acusaron de coquetear con una de las bailarinas del programa.

“Con una está bien, no te hagas el pelotudo. Ya basta, ya me calenté, sí soy celoso, aquí jugar a dos puntas no va” , le dijo.





Milett Figueroa recibe 0 en ‘Bailando 2023′

A ritmo de una bachata, Milett Figueroa y Martín Salwe protagonizaron una nueva coreografía en ‘Bailando 2023′. Sin embargo, a los jurados y, en general, a la audiencia entera no les gustó mucho, pues consideraron que el baile fue muy básico.

No obstante, quien se encargó de la nota más dura fue Marcelo Polino, el cual no dudó en expresar su disgusto y en ponerles 0: “la verdad no me gustó, ustedes son como la pareja sexy de este certamen, (pero) les faltó cercanía, más sensualidad . [...] Un disgusto, yo esperaba mucho más”, arremetió.





