El bailarín y nuevo jale de ‘Esto es guerra’, Anthony Aranda no descartó casarse y tener hijos con su actual pareja Melissa Paredes, con quien mantiene una “relación estable”.

Así lo dijo para América Espectáculos donde señaló que Paredes le brindó todo su apoyo para su ingreso al reality de competencia, e incluso no descartó que ella sea parte de ‘Esto es guerra’ también.

“Ella siempre me dio todo su apoyo. Me dijo: ‘es una oportunidad bonita, si a ti te gusta’ y dije: ‘Sí’. Como sabe que soy una persona de retos, me gusta competir, toda mi vida he competido, he ido ocho veces al Mundial de las Vegas a representar al Perú, lo mío es competencia”, señaló Anthony Aranda.

El guerrero siguió defendiendo su posición y manifestó que ellos están felices: “Nosotros tenemos super claro la verdad, la gente decidió seguir unas declaraciones erróneas, está bien la gente tiene derecho a pensar lo que quieran”.

Además, no descartó casarse con Melissa Paredes y tener hijos: “Es algo que toda pareja sueña, cuando una pareja está estable sueña en un futuro poder casarse, tener hijos, quizás. Eso el tiempo lo va a decir”.

Anthony Aranda no quiso hablar sobre Rodrigo Cuba: “No tengo nada que opinar... Yo no tengo que decir nombres, se sobreentiende”.

