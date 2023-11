En medio de sus enfrentamientos legales con Jean Paul Santa María por la tenencia de sus dos hijos, Angie Jibaja dejó un preocupante mensaje en sus historias de Instagram en donde deja entrever que estaría corriendo peligro.

La modelo evitó entrar en detalles, pero sindica a Romina Gachoy como la responsable de enviar a una tercera persona para intentar amedrentarla.

“¿Estás siendo sarcástica? Estás apoyando con esa sonrisa esas macabras noticias. Es tan delicado que no puedes describir algo así con esa sonrisa. ¿Eres la voz de Romina G.? No tienen límites. Déjennos en paz. Yo los recontra adoro, son mi vida, no dejo de pensar en ellos, mi princesa, mis ojitos. Jehová es más fuerte, en su nombre vamos a estar juntos como antes”, se puede leer en la primera parte del mensaje publicado por Angie.

En otro párrafo, la ‘chica de los tatuajes’ hace referencia a sus hijos y advierte que estarían corriendo peligro, y que tanto Jean Paul Santamaría serían quienes ponen en riesgo su integridad.

“Denuncia pública, si han estado planeando nuestra muerte siempre. Lograron ‘jerifianos’ hasta el punto que me los puedo imaginar. Si siguen con su maltrato psicológico y su maldad es aún más terrible lo que mi corazón siente. Algo le pasa a uno de mis ángeles directamente Romina y ese narcisista son los culpables”, finaliza. Sin embargo, Angie Jibaja ha dejado en suspenso a sus seguidores y no ha dado mayor detalle de su denuncia contra su expareja.





(Foto: @angiejibajaoficial_)