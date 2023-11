En una de esas, el animador no fue. Serían las dos de la mañana, pero no era un domingo cualquiera en aquella discoteca de Huaral. Ella estaba ahí como modelo, con 18 años edad y en la ciudad donde nació. “Y como siempre, muy parlanchina”, se describe, pero sobre todo atenta a la mínima oportunidad.

“Andrea, agarra el micro y haz el juego”, le pidió la persona que la contrató. “¿Cómo voy a agarrar el micro si jamás en mi vida he animado?”, respondió. “Agarra el micro y, por favor, anima el juego”, insistió el empresario. “Ya, yo lo hago”, dijo. Los nocturnos concursantes tenían que tirarse a una piscina para sacar un cofre con trago. “Todo el mundo se aventó, todo el mundo me hizo caso”, lo recuerda y ríe. Dejó atrás las ofertas de modelo y anfitriona y se dedicó a animar los eventos del norte chico. Y así emprendió su camino hacia la capital, donde entró a la televisión y hoy es una de las figuras de Willax TV, en el programa Un día en el mall, que va de lunes a viernes, a las 5:10 p.m.

Me cita en el tercer piso del mall. Le pregunto si podemos hacer la entrevista aquí, en uno de los pasillos. “Sí, no te preocupes. Yo soy la voz”, me dice con determinación y ríe.

Tienes don de mando.

Es mi casa (alza la voz y ríe). Trabajo acá tantos años que… Estoy con Un día en el mall desde noviembre de 2016. Soy una mujer muy segura de lo que quiere, me muestro como una hoja transparente. No llevo caretas.

¿Y eso no intimida?

Sí, porque a veces mi carácter puede ser un poco fuerte, no en el sentido de que sea mandona. Me gusta decir lo que pienso y con mucho tino y respeto.

Andrea Arana, conductora de televisión.

Ser así te está abriendo puertas.

Sí. Mi forma de ser me ha dado todo lo que soy. Las cosas que he querido siempre me las he buscado, nunca me las han regalado. Desde que salí del colegio sabía lo que quería hacer.

Pero estudiaste Trabajo Social.

Sí. El colegio y la universidad los hice en Huacho. Pero yo no quería quedarme en Huacho, quería salir, venir a Lima. Entonces, primero busqué una carrera que se identificara conmigo, me encanta ayudar a los demás.

Pero querías llegar a la televisión.

Sí, pero mi papá no me dejaba. Me decía que eso era algo efímero y que necesitaba tener una carrera que me pueda dar de comer a lo largo de los años.

¿Y él a qué se dedicaba?

Era psicólogo y tenía radios en todo el norte chico, tenía las radiotransmisoras de muchas radios famosas. Él falleció en enero de 2017, es una herida que nunca ha cerrado.

Andrea Arana, conductora de televisión (Fotos: Martin Pauca).

¿Eres como tu padre?

Perseverante y muy trabajadora. He visto a mi papá hacer de todo. No se quedaba de brazos cruzados. Hasta de hobby tenía la carpintería, y lo veías haciendo clósets y muebles.

¿Tú también?

No, pero siempre ligada al arte. Me acabo de graduar de maquilladora profesional, que es lo que siempre quise hacer, es mi pasión. Lastimosamente, mi papá no me vio terminar la universidad. Pero me dejó encaminada.

¿Y hoy en qué momento sientes que estás?

Estoy plena… y no soy una chica famosa.

¿Te gustaría serlo?

No famosa, pero sí que me reconozcan por cosas buenas.

Pero te deben haber dicho al oído: “Para que seas famosa, haz esto…”.

Sí, y muchas veces. Pero no he aceptado. No es lo que busco.

¿Haber estudiado Trabajo Social te da esa solidez?

No necesariamente. Es la crianza y los valores que mi papá me ha brindado siempre.

Andrea Arana, conductora de televisión (Fotos: Martin Pauca).

Cuando te tocó venir a Lima, ¿fue bien recibido en casa?

Un amigo me contó de un casting en Willax y así llego acá. Mi papá me dejaba ser. Empecé en un programa que se llamó Tinku TV, que salía a las 7 de la mañana. Y me hicieron ir a los diferentes programas para que conozcan a la nueva conductora. El programa llegó a su fin y conocí a la productora de Un día en el mall. Me invitaban al programa para conversar sobre el tema del día. Le dije que estaba libre para lo que necesite. Yo iba con toda la actitud, peinada, vestida, ‘puntualita’ y lista para que venga todo lo que tenía que venir. Yo tenía en la mira que me iban a contratar. Soy una mujer que decreta mucho. Tengo mucha convicción. Todo lo que quiero lo consigo, hasta el chico con el que estoy.

¿Así?

Cuando lo conocí dije “ese hombre se va a morir por mí”. Y así fue (risas)… Y así pasó con el programa. Cuando me di cuenta de que me invitaban tanto, dije “ah no, les está saliendo gratis, tampoco, tampoco”. Y ellos no sabían que yo venía de Huacho. Pagaba un taxi de 100 soles de ida y 100 soles de vuelta, y no cobraba ni un sol. Venía dos o tres veces por semana. Hasta que dije que no podía venir, y la productora me dijo que quería hacer un casting en vivo durante una semana completa para conducir con Karina Rivera.

En casa no te dijeron “¿cómo vas a gastar 200 soles en cada viaje?”.

No, no. Sabían que yo estaba invirtiendo, no era un gasto. Y así fue. Accedí a la semana de casting y el viernes pensé: “¿Qué me dirán?”. Porque el primer día cómo tartamudeé... Eran los nervios de estar en vivo. Y el viernes se acercó la productora con mi contrato en mano.

¿Vas a seguir este camino o si mañana te llaman de otro reality vas?

No. Voy, pero como conductora.

¿Segura?

Sí. Hoy ya no, ya voy a cumplir 30.

Pero pareces de 18.

(Risas). Gracias. Pero no es lo que quiero para mí. Quiero plantarme más en la conducción.

¿Qué decretas hoy?

No te lo puedo decir. Ya abrí mi estudio de maquillaje y tengo una tienda de ropa online.

¿Qué te diría tu padre?

Estaría detrás de mí, cómo quisiera que esté.

¿Qué te gustaría decirle?

Ay… Gracias por todo, por haberme encaminado tan lindo, que lo extraño todos los días. Soy quien soy por toda la garra que mi papá siempre me puso.

¿Tu madre?

Es una mujer extraordinaria. Ella vive en Chancay. No viví con mi mamá, me crie con mi papá. Pero mi mamá siempre estuvo presente. Mi mamá es chef, tiene unas manos mágicas.

Entonces, se viene tu restaurante.

Ya tengo un restaurante en Huacho, con mi hermano. Se llama Brujas Huachanas. Es un restobar.

Eres imparable.

Me encanta trabajar. Soy una hormiguita.

AUTOFICHA:

-“Soy Andrea Alexandra Arana Rodríguez. Tengo 29 años, nací en Huaral. De Huaral nos fuimos a Barranca, cuando yo tenía tres años. Y viví en Barranca hasta los 8 años, y nos fuimos a Huacho, donde viví hasta que terminé la universidad”.

-“Acabé el colegio y estudié Trabajo Social. Luego estudié Ingeniería Ambiental, pero al segundo ciclo lo dejé. Estudié maquillaje, me acabo de graduar. Se vienen muchas sorpresas. Willax me permite seguir creciendo de manera profesional y personal”.

-“Acabo de lanzar AR Studio, mi estudio de maquillaje. En Instagram está como @arstudio.mua Este proyecto necesito encaminarlo, lo he lanzado en agosto. La atención es previa cita. La marca de ropa (Perfect Match) ya la tengo encaminada”.

