Este 2023, varias figuras del espectáculo hicieron noticia por temas alejados a su trayectoria artística y lamentablemente los casos de infidelidades y agresiones físicas también pusieron en jaque a varias parejas de la farándula local.

Jossmery Toledo, el ‘Cuto’ Guadalupe, Rodrigo Cuba, John Kelvin, Maju Mantilla, entre otros conocidos personajes, estuvieron en el ojo de la tormenta tras protagonizar escándalos en televisión nacional.





AMPAY JOSSMERY Y PAOLO HURTADO

El pasado 21 de marzo, Magaly Medina remeció al mundo del espectáculo en nuestro país tras mostrar un destape de infidelidad. El protagonista era nada menos que Paolo Hurtado, quien fue captado en apasionados besos con Jossmery Toledo pese a que seguía casado con Rosa Fuentes.









Este escándalo indignó a más de uno ya que a los pocos minutos de la emisión del ‘ampay’, la esposa del ‘Caballito’ emitió un comunicado anunciando el fin de su matrimonio y que se encontraba embarazada.

“He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo”, señaló la esposa del pelotero a través de sus redes sociales.

En medio de las disputas legales entre la pareja, Jossmery continuó luciéndose con el ‘Caballito’ hasta que, en octubre, el pelotero minimizó su amorío e hizo fuertes acusaciones contra la expolicía tildándola de ser una mujer interesada.









‘CUTO’ GUADALUPE ES VÍCTIMA DE INFIDELIDAD

El exfutbolista de Universitario de Deportes atravesó duros momentos en el mes de mayo luego que su esposa Charlene Castro fuera captada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ saliendo de un hotel de Barranco con un misterioso hombre.

Horas antes que la madre de su hijo fuera captada en comprometedoras situaciones, el ‘Cuto’ Guadalupe la acompañó al gimnasio y luego de entrenar la dejó en la vivienda que comparten ubicada en el distrito de San Miguel.









Aunque el ‘Cuto’ dio por finalizada su relación con la madre de su hijo, hace unas semanas sorprendió al dejar abierta una posible reconciliación ya que aún guarda sentimientos por ella.

“Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán. En mi vida personal, nadie nunca se ha metido, mi mamá siempre ha respetado, mis hermanos también, mi decisión no depende de un programa, no depende del qué dirán, solamente de mí”, indicó al programa ‘América Hoy’.





AMPAYAN A RODRIGO CUBA

Casi dos años después de su escandalosa ruptura con Melissa Paredes tras un ‘ampay’, Rodrigo Cuba volvió a hacer noticia en junio de este año luego de ser captado en comprometedoras situaciones con la modelo Gianella Rázuri esto días después que se confirmara el fin de su relación con Ale Venturo, quien acababa de dar a luz.









Días después, la exfinalista del Miss Perú 2023 habló con un reportero de ‘Amor y Fuego’ para señalar que las críticas afectaron su salud emocional, pues considera que las imágenes expuestas por el programa ‘Magaly TV La Firme’ no demostraban nada.

Meses después, el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo habrían logrado superar sus diferencias y se lucieron en apasionados besos, con lo que se confirma su reconciliación.





JOHN KELVIN SALIÓ DE PRISIÓN:

A inicios de julio de este año, John Kelvin abandonó el Penal de Lurigancho después de casi cinco meses gracias a una resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.









El tribunal supremo determinó el cese del mandato de prisión preventiva por 9 meses que se dictó en su contra por incumplir con la medida judicial de alejamiento que se dictó a favor de su expareja Dalia Durán.

La liberación del cantante volvió a despertar la indignación de su expareja, quien lo acusó de no cumplir con la manutención de sus hijos y anunció que iniciaría acciones legales para quitarle la patria potestad.





AMPAYAN A ESPOSO DE MAJU MANTILLA

La conductora de ‘Arriba mi gente’ vivió complicados momentos en su vida personal luego que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaran a su esposo Gustavo Salcedo ingresando a un exclusivo hotel de San Isidro con una joven identificada como Mariana de la Vega.

La difusión de las imágenes puso en jaque al matrimonio de la exreina de belleza ya que ella misma terminó reconociendo que su relación no estaba atravesando su mejor momento y que se encontraba distanciada del empresario.

Aunque nunca hicieron oficial una separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han sido captados varias veces disfrutando tiempo en familia junto a sus dos hijos.









AMPAYAN A PAREJA DE LEYSI SUÁREZ

Leysi Suárez estuvo en medio del ojo público en agosto de este año debido a un escándalo de infidelidad que protagonizó el padre de su hija, Jaime la Torre, con quien llevaba una relación de más de 10 años, fruto del cual nació su hija.

El empresario fue captado por las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’ pasando la noche con una misteriosa mujer que llegó a visitarlo desde Iquitos. Tras el destape de Magaly Medina, Leysi anunció el fin de su relación.









Meses después, Jaime la Torre volvió a ser ‘ampayado’ por ingresando a un hotel con la misma mujer con quien le fue infiel a la bailarina. Esto provocó que Leysi Suárez saliera a arremeter en su contra al revelar que él le seguía rogando para retomar su relación.

Pero ser víctima de una infidelidad no fue todo lo que la exintegrante de Alma Bella tuvo que vivir este 2023, y es que la modelo también sufrió la pérdida de su padre en medio de su separación con Jaime la Torre.





SAMAHARA SE PELEA EN LA CALLE CON BRYAN

Acostumbrada a estar en el ojo de la tormenta, Samahara Lobatón volvió a desatar controversia en nuestro país al protagonizar una fuerte pelea con su pareja Bryan Torres en plena vía pública. Lo que llamó más la atención fueron las agresiones físicas entre ambos.

En las imágenes mostradas por ‘Amor y Fuego’, la influencer y el salsero discuten en plena calle e incluso él le propina una patada y le muerde el brazo frente a los transeúntes. En otro momento, Samahara le quita el celular a su novio y se va caminando descalza por la acera.









Pese a la violenta pelea callejera, la hija de Melissa Klug decidió reafirmar su amor por el músico. Recientemente se conoció que tuvo un embarazo ectópico fruto de su relación, por lo que tuvo que recibir atención médica de emergencia.





MAICELO ACUSADO DE AGRESIÓN

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos se sumaron a la larga lista de personajes que pusieron fin a su relación este 2023. El boxeador y la modelo terminaron tras casi un año en medio de graves acusaciones de agresión física por parte de ambos.

El pasado 11 de diciembre, la modelo denunció al empresario por agresión física y psicológica en la comisaría de San Isidro, esto tras señalar que él le jaló del cabello, le dio un puñete en el ojo derecho y la agredió con “palabras subidas de tono y ofensivas” al interior de un taxi.









“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se lee en el documento policial.





¿Qué dijo Jonathan Maicelo?

Aunque Samantha aseguró ante la Policía que esta es la cuarta vez que Jonathan Maicelo la golpeaba, el boxeador aseguró que él es la víctima en esta historia y es que, según afirma, ha tenido que soportar maltratos físicos por parte de la modelo.

“Se puede corroborar con la pericia que ambos hemos efectuado y donde se demuestra que el que tiene un mayor grado de lesión es mi persona, lo cual lo demostré y será evidenciado en la vía judicial correspondiente. No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi ex pareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona y lanza ataques psicológicos contra mí”, añade Jonathan Maicelo, quien además acusa de extorsión a la modelo.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles, algo que ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, añade en el comunicado.









