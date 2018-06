La modelo y actriz, Alondra García Miró llenó de elogios a su ex pareja, Paolo Guerrero por su desempeño ante Australia en el Mundial Rusia 2018.

"No lo pude ver. Ayer estuvimos grabando. No pude ver el partido, he visto la repetición y nada, es un excelente jugador de fútbol. Me da mucho gusto que haya hecho un gol, como hincha peruana que soy, le deseamos lo mejor", señaló Alondra García Miró a las cámaras de América Espectáculos.

"Creo que nos ha dado una ilusión, todavía, yo creo que tienen para rato los chicos, porque cada vez están mejor y han armado un súper equipo. Los felicito a todos", agregó Alondra, quien reveló que le hubiera encantado viajar a Rusia para alentar a la selección.

García Miró, quien está grabando la nueva novela de América TV ‘Te volveré a encontrar’, confirmó que aún mantiene una buena relación con la madre de Paolo, Doña ‘Peta’.

"Le tengo mucho cariño, mucho respeto, al margen de cualquier otra situación, hay una bonita amistad. Y sí, la fui a saludar el día de su cumpleaños, era su cumpleaños, fui un ratito a darle un beso, un abrazo y listo, no hay más", expresó la joven actriz.