Alfonso Ribeiro demanda a Fortnite por usar el baile de 'Carlton'

Alfonso Ribeiro , recordado protagonista de la serie ' El Príncipe del Rap' , está demandando a los creadores de Fortnite y NBA 2K por usar el famoso baile de 'Carlton' (su personaje).

De acuerdo a información recogida por Reuters y AP, el actor presentó, por separado, las dos demandas el lunes en la corte federal de Los Ángeles. Ribeiro alega que los fabricantes de los videjuegos, Epic Games (Fortnite) y Take-Two Interactive (NBA 2K) utilizaron sus pasos de baile ('The Carlton Dance'), sin permiso ni crédito.

Alfonso Ribeiro está pidiendo la orden de un juez para evitar que ambos juegos usen sus movimientos, los cuales se hicieron populares en la comedia de los años 90.

El actor dice que el registro de propiedad del baile está en trámite.



"Se reconoce ampliamente que la imagen y la propiedad intelectual de Ribeiro han sido malversadas por Epic Games en el videojuego más popular actualmente en el mundo, Fortnite", señaló David L. Hecht, defensa legal del actor.

"Epic no ha compensado o ni siquiera solicitado el permiso del Sr. Ribeiro por el uso de su semejanza y su propiedad intelectual icónica. Por lo tanto, el Sr. Ribeiro está buscando su parte justa y razonable de las ganancias que Epic ha obtenido mediante el uso de sus movimientos en Fortnite y como resultado está solicitando a través de los tribunales que Epic deje de usar el baile", concluyó el letrado.

Portavoces de Epic Games y Take Two no han respondido solicitudes de comentario sobre las demandas realizadas por el actor.