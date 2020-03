Alejandra Baigorria no se quedó callada luego de que Christian Domínguez le contestara a Isabel Acevedo por un polémico video de Tik Tok. La participante de ‘Esto es Guerra’ salió a despotricar contra el cantante de cumbia y aseguró que no lo hace solo porque la bailarina es su amiga, sino porque conoce de mucho antes al líder de la Orquesta Internacional.

De acuerdo a la empresaria, ella conoce a la perfección todas las tácticas y estrategias que Domínguez usa en sus relaciones, ya que anteriormente fue pareja de su íntima Vania Bludau.

“Voy a ser bien clara y no porque ‘Chabela’ (Isabel Acevedo) sea mi amiga. A este chico, que ni siquiera voy a decir su nombre, le conozco la A, la B y la C desde que estaba con mi amiga Vania (Bludau) hace años. A mi no va venir a hacerse el santito y querer dejar mal a otras personas. Sus tácticas, estrategias y emociones medias rara que tiene con todas las chicas a mi no me las va a decir”, señaló.

Asimismo, Baigorria exhortó al cumbiambero a “cerrar el pico”.

“Como hombrecito que eres, ponte los pantalones, cierra el pico y sigue con tu relación. La que te acepta, te acepta. Pero, lo que estás haciendo está mal y se ve horrible (...) Debe temer lo que yo puedo decir de él”, aseveró.

Alejandra Baigorria arremete contra Christian Domínguez y le piede que “cierre el pico”