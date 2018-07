Los ‘retadores’ iniciaron 'Esto es Guerra' pidiendo la sanción de Rafael Cardozo por ‘haber hecho trampa’. Como se recuerda, en el programa pasado dijeron que, si no se le castigaba, Alejandra Baigorria , Maria Pía Copello y todo el equipo se retiraría de la competencia. Hoy, Mathías Brivio, en tono provocador, lanzó esta pregunta: “¿Ya se van?”.



Ante el irónico comentario de Mathías Brivio, Maria Pía Copello le respondió que él no decide, sino el tribunal, por lo cual Mister G se pronunció y preguntó por Alejandra Baigorria , quien no se encontraba en el set en ese momento. Por ello, decidió bajarle 20 puntos a los ‘retadores’ por su ausencia y por hacer huelga.

Los ‘guerreros’ aplaudieron la decisión de Mister G y los ‘retadores’ quedaron consternados. Maria Pía Copello criticó que con esta decisión la mala conducta de Rafael Cardozo es avalada por la producción y mencionó que no han tomado ninguna medida correctiva.

Los ‘retadores’ defendieron su posición, pero Mister G señaló que si no aparecía Alejandra Baigorria se les restarían los puntos. Instantes después la modelo salió para no perjudicar a su equipo y ello fue aprovechado por Rafael Cardozo para decir que la modelo "no tiene palabra".

Por si fuera poco, el tribunal invalidó el reclamo de los ‘retadores’ sobre la falta de Rafael Cardozo , lo que generó revuelo entre los miembros de ambos equipos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Alejandra Baigorria luego que Cardozo le dijera “te sentiste burlada, pero burla eres tú en la competencia, hijita”.



Vea también Cantante de Son Tentación revela cuándo dará a luz [FOTOS]

“Yo tengo un contrato firmado, así que tengo una palabra sino no estaría aquí y la verdad, Rafael Cardozo todo el Perú se da cuenta de lo tramposo que eres y de la preferencia que tiene producción por ustedes, no me importa, no me importa, no me importa que lo tenga claro todo el mundo”, dijo Alejandra Baigorria.

Sin duda los ‘retadores’ no ha quedado contentos tras la decisión de Mister G y han seguido reclamando y comentando en posteriores competencias que ya no saben cuándo es una falta y cuándo no.